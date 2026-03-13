Adıyaman Belediyesi ve Belgesel Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen belgesel atölyesi için başvuru şartlarında güncellemeye gidildi. Yoğun talep üzerine atölyeye katılım için belirlenen yaş aralığı genişletildi.

Yapılan duyuruya göre, daha önce farklı bir yaş sınırıyla planlanan program için yeni yaş aralığı 15-22 olarak belirlendi. Atölyeye katılmak isteyen gençler başvurularını 25 Mart tarihine kadar yapabilecek.

Başvuruların Instagram üzerinden alınacağı belirtilirken, adayların @04.17belgeselfilmatolyesi hesabına doğrudan mesaj (DM) göndererek yaş, isim-soyisim ve telefon numarası bilgilerini iletmeleri gerektiği bildirildi.

Seçme tarihine ilişkin bilgilendirmelerin ise ilgili sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacağı ifade edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmayı hedefleyen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE