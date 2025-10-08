Eğitim, sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanlarında ortak adımlar

Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ile Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük tarafından imzalanan protokol, tarafların misyonlarının kesiştiği eğitim, kültür, sanat, gençlik, spor ve gönüllülük gibi birçok alanda iş birliği yapılmasını öngörüyor.

Protokol kapsamında;

Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerini destekleyecek ortak etkinlikler düzenlenecek,

Afet bilinci, kadın ve çocuk hakları, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve insani yardım alanlarında projeler yürütülecek,

Üniversite öğrencilerinin saha çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılımı teşvik edilecek,

Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ortak başvurular yapılacak,

Ortak seminerler, eğitim programları, kültür-sanat etkinlikleri ve spor organizasyonları gerçekleştirilecek.

Akademik bilgi ile sivil toplum tecrübesi buluşacak

Protokolle birlikte, üniversitenin akademik birikimi ile sivil toplumun saha deneyimi bir araya getirilecek. Öğrenciler, derslerini aksatmayacak şekilde derneğin yürüttüğü gönüllülük projelerine katılarak pratik deneyim kazanabilecek. Ayrıca öğrenciler, araştırma projelerinde görev alabilecek ve saha gözlemlerini akademik çalışmalarına entegre edebilecek.

Kültür-sanat etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede yapılacak ortak çalışmalarla öğrencilerin topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Ortak koordinasyon kurulu ve proje destekleri

İş birliği kapsamında taraflardan üçer temsilcinin yer alacağı bir Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul yılda en az iki kez toplanarak yürütülen faaliyetleri değerlendirecek ve rapor hazırlayacak. Ayrıca taraflar, yerel ve uluslararası hibe çağrılarına birlikte başvurarak projeler için kaynak geliştirme çalışmaları yürütecek.

Üniversite, öğrencilere akademik danışmanlık ve uzman desteği sağlayacak, öğrencilerin gönüllü faaliyetlere katılımı için gerekli yönlendirmeleri yapacak. Dernek ise etkinliklerin organizasyonu, saha çalışmaları ve sponsorluk desteği gibi konularda sorumluluk üstlenecek.

'Gençlere yönelik önemli çalışmalar yapılacak'

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, imzalanan protokole ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin akademik birikimi ile derneğin saha tecrübelerinin birleşmesinin gençler için önemli fırsatlar yaratacağını vurguladı:

'Bu iş birliğiyle birlikte Adıyaman'da gençlere yönelik bilim, kültür ve sanat odaklı çok önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Akademik bilgi ve sivil toplum tecrübesinin bir araya gelmesiyle gençlerimizin daha donanımlı, daha bilinçli ve topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağız.'

Düşük, ayrıca özellikle deprem sonrası dönemde ortaya koyduğu vizyoner liderlik ve yürüttüğü profesyonel çalışmalarla üniversiteye büyük bir ivme kazandıran Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve değerli ekibine şükranlarını sundu.

Protokol süreci boyunca gösterdiği yakın ilgi ve destekleri nedeniyle Rektör Vekili Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş'a da teşekkür eden Düşük, bu iş birliğinin gençlik politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.

Adıyaman Üniversitesi ile Genç Nesiller Derneği'nin ortak çalışması, gençlerin akademik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarına katkı sağlamayı ve üniversite-sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PERRE