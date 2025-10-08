Sakarya'da Nevruz Banoğlu İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, topladıkları 5 bin 100 TL'yi Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'deki çocuklara ulaştırarak örnek bir dayanışma sergiledi. Minik öğrenciler, topladıkları bağışı öğretmenleri Engin Eren öncülüğünde Türk Kızılayı Akyazı Şubesi'ni ziyaret ederek teslim etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Gazze'deki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın mutluluğunu paylaştı.

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, öğrencilerin bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bu yaşta böylesine duyarlı bir davranış sergilemek hepimize örnek olmalı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla gurur duyuyoruz.'

Ziyaret sonunda öğrencilere teşekkür belgeleri ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edilirken, bu güzel buluşma hem minik bağışçılar hem de Kızılay gönüllüleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

