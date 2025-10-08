Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve faaliyetlerinin değerlendirildiği 2025 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ile yerel ve bölgesel kalkınma açısından genel değerlendirmeler yapıldı.

Vali Osman Varol, 2025 yılının ilk dokuz ayını kapsayan dönemde il genelinde 24 kamu kurum ve kuruluşunca 285 proje uygulandığını belirterek, 'Bu projelerin toplam tutarı 110,5 milyar liradır. 2025 yılı programı 17,7 milyar lira olup, yılın üçüncü dönemi itibarıyla projelere 10 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 56,44 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır' dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kurumların 227 proje yürüttüğünü aktaran Vali Osman Varol, 'Proje bedeli 107 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 23,5 milyar lira harcama yapılmıştır. 2025 yılı için 14,9 milyar lira ödenek ayrılmış olup, üçüncü dönem itibarıyla 8,5 milyar lira harcanarak yüzde 57,30'luk bir nakdi gerçekleşme oranına ulaşılmıştır' ifadelerini kullandı.

Mahalli idarelerin yürüttüğü 58 projenin toplam bedelinin 3,2 milyar lira olduğunu belirten Vali Osman Varol, bu projelerde yüzde 51,96'lık bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını söyledi.

Vali Osman Varol, '2025 yılının üçüncü dönemi itibarıyla toplam 285 projeden 83'ü tamamlanmış, 141'i devam etmekte, 60'ı ihale ve sözleşme aşamasında, 1 proje ise tasfiye edilmiştir. 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yürütülen projelere ilişkin sunumlarının ardından görüş alışverişi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE