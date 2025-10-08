Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemine vurgu yapmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında, anne sütü ve emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı üzerindeki faydaları anlatıldı.

Harran Üniversitesi Hastanesi, başarılı sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplumda sağlıklı yaşam bilincini artıran etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Anne Sütü: Doğal Bir Kalkınma Alanı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu, anne sütünün doğanın sunduğu en mükemmel besin olduğunu belirterek, 'Anne sütü sadece bir besin değil, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için doğal bir koruma kalkanıdır' dedi.

Dr. Koçakoğlu, anne sütünün içerdiği antikorlar sayesinde bebekleri ishal, zatürre, kulak enfeksiyonu ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruduğunu ifade ederek, 'Sindirimi kolaydır, alerji riskini azaltır, beyin gelişimini destekler. Bebek için adeta ilk aşı niteliğindedir' dedi. Dr. Koçakoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini, ardından iki yaş ve sonrasına kadar emzirmenin sürdürülmesini önerdiğini hatırlattı.

Emzirme Anneler İçin de Sağlık Kaynağı

Emzirmenin yalnızca bebekler için değil, anneler için de büyük sağlık faydaları sağladığını belirten Dr. Koçakoğlu, 'Emzirme doğum sonrası rahmin toparlanmasını hızlandırır, kanser riskini azaltır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve annenin ruhsal sağlığını destekler' dedi.

Anne Sütü: Toplumsal Fayda ve Sağlıklı Gelecek

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Yenidoğan Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yücesoy Bağdiken, anne sütüyle beslenen bebeklerin daha az hastalandığını belirterek, 'Anne sütü her zaman steril, ekonomik ve çevre dostudur. Sağlıklı bireyler yetiştirmek, toplumun geleceğine yapılan en büyük yatırımdır' ifadelerini kullandı.

Annelerin Desteklenmesi Hayati Önem Taşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İncebıyık ise, emzirmenin sürdürülebilirliği için annelerin desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Etkinlikte Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet İncebıyık, Dr. Ebru Yücesoy Bağdiken, Dr. Şenay Koçakoğlu, başhemşire ve eğitim hemşireleri, anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda anne adaylarına bilgilendirmelerde bulundu.

