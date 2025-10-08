Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 'Gazze İçin Pedallıyoruz' temalı etkinlikte öğrenciler, Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Gazze'deki çocukların sesi olmak isteyen öğrenciler, savaşın en çok masumları etkilediğini vurguladı.

Mevlana Ortaokulu önünden başlayan bisiklet turu, Mehmet Ali Turan Caddesi güzergahı boyunca devam ederek Kahta Kaymakamlığı bahçesinde sona erdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, 'Gazze'deki çocuklar bisiklet sürmeyi, oyun oynamayı ve gülmeyi özledi' mesajı verdi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Ortaokulu tarafından organize edilen programa Kahta Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü destek verdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Belediye Başkanvekili Enver Dinçer, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Elmacı, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamanın önemine vurgu yaparak, 'Gazze'deki çocuklar savaş nedeniyle en temel haklarından mahrum kaldı; oyun oynamak, bisiklet sürmek ve çocukluğunu yaşamak onlar için lüks oldu. Biz bugün buradan, onların yanında olduğumuzu göstermek ve seslerini duyurmak için bir araya geldik. Küçük bir pedal, büyük bir fark yaratabilir' dedi.

Başli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Mevlana Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal'a, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE