Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kırkgöz Sahil Parkı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Kadın üyeler hem birlikte keyifli vakit geçirdi hem de yeni dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın meclis üyesi katıldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, üyeler arasındaki dayanışma ve birlik duygusu güçlendi.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, programın önemine değinerek, 'Yeni döneme başlamadan önce bir araya gelmek, birlikte vakit geçirmek ve gönül bağı kurmak bizim için çok önemliydi. Bu tür etkinlikler sadece sosyal bir buluşma değil; aynı zamanda ekip ruhunu ve kadın dayanışmasını pekiştiren fırsatlardır. Kadın Meclisi olarak önümüzdeki dönemde de kadınlarımızın yaşamına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Bulut ayrıca, kadınlara yönelik yürütülen bilinçlendirme çalışmalarının topluma önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Kadınlarımız hem öğreniyor hem de öğrendiklerini yaşamlarına yansıtıyor. Bu da toplumda güçlü bir farkındalık oluşturuyor' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, gün boyunca süren etkinlikte keyifli vakit geçirerek Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Kaynak : PERRE