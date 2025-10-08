Adıyaman'daki Sümer Anaokulu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla anlam dolu bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Barış, kardeşlik ve yardımlaşma temaları etrafında düzenlenen etkinliklerde, minik öğrenciler zor durumda olan insanlara destek olmanın önemini erken yaşta deneyimleme fırsatı buldu.

Düzenlenen etkinlik, çocuklarda hem duyarlılık geliştirdi hem de yardımlaşmanın evrensel bir değer olduğu bilincini pekiştirirken, etkinlik kapsamında öğrenciler, ellerindeki renkli kartonlarla Filistin bayrağını oluşturup Türk bayrağıyla yan yana görselleştirdi. Bu sembolik çalışma, iki halk arasında kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Etkinliğin diğer bir bölümünde 'Barış Treni' isimli çocuk kitabı tanıtılarak barış, insan hakları ve yardımlaşma gibi değerler üzerine öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Bu farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklar, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş kağıttan gemileri suya bıraktı. 'Sümer-Filistin Yardım Gemisi' adı verilen etkinlikte, minik öğrenciler barış ve dayanışma dileklerini bu gemiler aracılığıyla sembolik olarak ifade etti.

Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya yaptığı yazılı açıklamada, 'Sümer Anaokulu olarak insani ve evrensel değerlerin çocuklara erken yaşta kazandırılmasını temel bir eğitim hedefi olarak görüyoruz. Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkat çekmek ve öğrencilerimizde bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Filistin'deki drama karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Minik kalplerin bu hassasiyeti göstermesi bizi hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlerimize, personelimize, öğrencilerimize ve velilerimize içtenlikle teşekkür ederiz' dedi.

Etkinlikler sonunda yapılan sohbetlerde, dünyada zorluk çeken insanlara duyarlılıkla yaklaşmanın önemi üzerinde duruldu. Toplumsal değerlerle erken yaşta tanışan öğrenciler, yardımlaşmanın sadece bir davranış değil, aynı zamanda temel bir insanlık sorumluluğu olduğunu öğrendi.

Kaynak : PERRE