GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Hidayet Özpolat'tan oluşan heyet, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ziyaret etti. Görüşmede, 25 Ekim'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek 17. GAP Oscar Ödülleri Töreni ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30. Yıl Dönümü etkinlikleri için davet gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın yanı sıra Karadağ ve Kuzey Makedonya büyükelçiliği görevlerini de yürüten Ruslan Kazakbaev, GAP Gazeteciler Birliği'nin Türk Cumhuriyetleri arasındaki iş birliği çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, 'GAP bölgesinde görev yapıyorsunuz, beni de davet ettiniz. Ben de GAP bölgesini - Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin illerini - görmek istiyorum. Türkiye, dünyanın kalbi sayılacak bir bölgede yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye yükselen bir ülke. Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte ülkeler arasında her alanda iş birliği artacaktır. 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır' ifadelerini kullandı.

Büyükelçiden Samimi Mesaj: 'Kapımız Her Zaman Açık'

Büyükelçi Kazakbaev, GAP Gazeteciler Birliği heyetini büyükelçilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hamit Özpolat Bey benim eski, değerli bir dostumdur. Kapımız sizlere her zaman açık. Burası Kırgızistan toprağı sayılır, sizleri burada ağırlamaktan onur duydum' dedi.

Kıymaz'dan Davet: 'Adıyaman ve Şanlıurfa Sizi Bekliyor'

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise Büyükelçi Kazakbaev'in sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ederek, 'Cemiyetimizin merkezi Adıyaman'da bulunuyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır; tarihi ve kültürel değerleriyle görülmesi gereken illerimizdir. Sizi ve çalışma arkadaşlarınızı GAP bölgesine davet ediyoruz. 17. GAP Oscar Ödül Töreni'nde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız' diye konuştu.

