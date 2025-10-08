Meclis toplantısı Filistin mesajıyla başladı

Akyazı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Filistin bayraklarıyla donatılan meclis salonunda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve uyguladığı politikalar belediye meclisi tarafından kınandı.

Toplantının açılış konuşmasında Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çeken Başkan Soykan, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yıl dönümü. Dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yıllardır süregelen bir zulüm yaşanıyor. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombalar altında can veriyor; şehirler yıkılıyor, camiler, okullar, hastaneler hedef alınıyor.'

Soykan, sessiz kalmanın zulmü güçlendirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

'Bu acı tablo karşısında susmak, görmezden gelmek yalnızca zalimin cesaretini artırır. Filistin'de olan, yalnızca Filistin halkının değil insanlığın ortak sınavıdır. Sumud Filosuna yapılan saldırı, İsrail'in soykırım ve insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.'

Başkan Soykan, Gazze'de yaşananlara karşı mücadele eden aktivistlere teşekkür ederek, 'İyiler mutlaka kazanacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem' ifadelerini kullandı.

2026 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 2026 yılı bütçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün başkanlığında yapılan ikinci oturumda ele alındı. Yapılan oylama sonucu Akyazı Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 190 milyon lira olarak kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin ardından konuşan Başkan Bilal Soykan, yeni dönemde de hizmet ve yatırım projelerinin artarak devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'2026 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı olsun. Akyazı'mız için gayretle çalışmaya, ilçemizi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi planlı ve kararlı şekilde sürdürerek Akyazı'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.'

Gündem dışı konuşmalar ve mesajlar

Toplantıda ayrıca AK Parti Meclis Üyeleri Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Selim Kurt, Yunus Emre Rençber, MHP'li Murat Öz ve BBP'li Engin Özgür gündem dışı konuşmalar yaptı. Konuşmalarda yerel sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Filistin'e destek mesajları da ön plana çıktı.

Akyazı Belediyesi'nin onaylanan yeni bütçesi, önümüzdeki yıl ilçede hayata geçirilecek altyapı, üstyapı, sosyal projeler ve hizmet yatırımlarının temelini oluşturacak.

