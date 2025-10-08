'Sonuç odaklıyım, memlekete faydalı olamadığımı düşünüyorum'

Yaklaşık bir yıldır görevini sürdüren Gökhan Tepe, yaptığı açıklamada istifasının gerekçelerini dile getirirken duygusal ifadeler kullandı. Tepe, görev süresi boyunca Gölbaşı'na hizmet etmek için çaba gösterdiğini ancak yeterli ilerlemenin sağlanamadığını vurguladı:

'Bir yıllık süreçte çok videolar çektik, çok emek verdim. Neden verdim? Sadece memleketime, doğduğum topraklara ve beraber büyüdüğümüz insanlara nasıl faydalı olabilirim diye. Yaklaşık bir aydır şehir dışındaydım, geldim ki çok bir değişiklik görmedim. Bu beni derinden etkiledi. Ben sonuç odaklı bir adamım. Faydalı olmalıyım ama memlekette bir ilerleme yok.'

Tepe, özellikle ilçedeki altyapı sorunlarının çözülmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek siyasilerden birlik çağrısı yaptı:

'Artık sizden ricam bir birlik yolu alın, birlik olun. Şu yol 3 yıl oldu. Devlet isterse 2 ayda bitirir. Yeter ki yukarı makamlara ulaşılsın. İnsanlarımızın bu halde olması beni çok etkiliyor. Kendi acım bana yetiyor ama onlara daha çok üzülüyorum.'

'Fotoğraf çektirmekle hizmet olmaz'

Tepe, Gölbaşı'nın uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekerek siyasileri somut adımlar atmaya davet etti:

'Bir an önce şu ana yolun bitirilmesini, çocuklarımızın tozdan, çamurdan kurtarılmasını istiyorum. Gölümüz yavaş yavaş çekiliyor, buna da çözüm bulunmalı. Artık 'şu geldi fotoğraf çektir, bu gitti fotoğraf çektir' devri geçmeli. Siyasilerimizden ricam, memlekete gerçekten faydalı olun.'

İlçe başkanlığı için başvurular başladı

Anahtar Parti'nin Adıyaman genelinde teşkilatlanma ve üye sayısı artmaya devam ederken, Gölbaşı'nda yaşanan bu gelişmenin ardından ilçe başkanlığı için çok sayıda başvuru yapıldığı ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Gökhan Tepe, açıklamasının sonunda görev süresince birlikte çalıştığı partililere teşekkür ederek şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

'Bu süreçte kimi kırdıysam, üzdüysem hakkını helal etsin. Benden yana herkese helal olsun. Rabbim inşallah o eski güzel Gölbaşı'nı ölmeden görmeyi nasip eder.'

Kaynak : PERRE