Yazar Turan Kışlakçı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik biçimde uygulandığını belirttiği katliamı tüm yönleriyle anlatarak, Filistin davasının önemine vurgu yaptı. 'İsrail'in bazı verilere göre 300 bin insanı katlettiği belirtiliyor. Öldürülenlerin yüzde 60'ı çocuklar ve bebekler. İsrail şu anda Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık gerçekleştiriyor' ifadelerini kullandı.

'Vatan Bir Gözyaşıdır'

Filistin meselesinin sadece bir toprak kavgası değil, insani bir dram olduğunu belirten Kışlakçı, 'Filistinlilerin 80 yıldır kendilerine sordukları bir soru var: Vatan nedir? Biz genelde vatanı bir toprak parçası olarak tanımlarız. Ancak Filistinlilere göre vatan, bir gözyaşıdır' dedi.

'Gazze İşgali İçin Bin Bir Türlü Yalan Söylediler'

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları meşrulaştırmak için uluslararası medyaya çeşitli yalanlar servis ettiğini dile getiren Kışlakçı, 'İşgal planı için bahaneler üretildi. Gerçekler çarpıtıldı, dünya sessiz kaldı. Bu süreçte binlerce masum insan hayatını kaybetti' diye konuştu.

'Filistin Davasına Sahip Çıkmalıyız'

Programın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yazar Turan Kışlakçı, Filistin davasının tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayarak, 'Şartlar ne olursa olsun Filistin davasına sahip çıkmalıyız. Gerçek adalet sağlanana kadar bu davanın bir neferi olmalıyız' dedi.

