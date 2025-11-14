Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, birçok mahallede aynı anda devam eden yol çalışmalarına Küçücek- Akyazı Yolu da eklendi. İlçe merkezi ile Küçücek Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve zemin kaynaklı bozulmalar yaşanan yolda yenileme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde takip eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Uzun süredir hemşerilerimizin talepte bulunduğu ve zemin kaynaklı çökmeler yaşanan Küçücek yolumuzu yenileyeceğiz. Trimer ile kazı işlemlerine başladık. Sonrasında zemin iyileştirme çalışmaları ve asfalt serimi gerçekleştireceğiz' dedi.

Başkan Soykan, 'SASKİ ekiplerimizle birlikte bir süredir zeminde neden çökme yaşandığı konusunda ve bunun çözümü konusunda çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Yolda bir daha bozulma yaşanmaması için detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah bu çalışmalarımızın ardından yolumuzu yeni görünümüne kavuşturacağız' ifadelerini kullandı.

Çalışmalar süresince yolun trafiğe kapalı olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Soykan, 'Vatandaşlarımızı bu süre zarfında alternatif güzergahları kullanmalarını önemle rica ediyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak : PERRE