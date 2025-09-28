Hasan GÜLER – Akyazı Belediyesi Filistin’deki zulme dikkat çekmek amacıyla ‘Gazze Gecesi’ düzenledi. Sakarya Akyazı ilçe merkezinde düzenlenen programa; Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gece, Gazze’de hayatını kaybedenler için yapılan dualarla devam etti. Katılımcılar, zulmün son bulması ve bölgede barışın tesis edilmesi için ellerini semaya kaldırdı.

Akyazı Belediyesi Filistin’deki zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen geceye katılanlara teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazılı hemşehrilerimiz ile birlikte Filistin’in yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Dualarımızı ve desteğimizi paylaştık. Kıymetli Dursun Ali Erzincanlı ile Murat Belet’i misafir ettiğimiz programa katılım sağlayarak bu anlamlı geceyi daha da güçlü kılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.Mazlumların sesi olmaya, adalet ve özgürlük mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA