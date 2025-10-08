Sakarya'nın Akyazı ilçesinin uzun yıllardır gündeminde olan ve çalışmaları bir süredir devam eden Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde asfalt hazırlıkları başladı. 20 metre genişliğinde ve 3,5 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesinde PMT (Plent Miks Temel) malzemesi serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ' 25 yıldır Akyazı'nın gündeminde olan Yahyalı Bağlantı Yolu projesinde artık son aşamalara geldik. Akyazı Belediyesi olarak kamulaştırma işlemlerini ve dolgu çalışmalarını tamamladığımız yolumuzda artık asfalt hazırlıklarına başladık. Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile asfalt öncesi PMT malzemesi serimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmanın hemen ardından inşallah ilçemizin yeni girişinin asfaltını atacağız' diye konuştu.

Başkan Bilal Soykan, ' Yahyalı Bağlantı Yolu'nda asfalt, refüj, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları ile Akyazı'mıza yakışan bir kazandırmış olacağız. İlçemizin ulaşım konforunu artıracak olan projemiz tamamlandığında Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi ile birlikte ilçe trafiğimizi de rahatlatacak. Akyazı'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE