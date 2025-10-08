'Bu ülkenin meclisi, şehitlerinin emanetidir'

Yaşanan olayın Meclis'in manevi ağırlığına zarar verdiğini söyleyen Alsan, bu tür davranışların milletin vicdanını yaraladığını belirtti:

'TBMM, bu milletin iradesinin tecelli ettiği en yüksek makamdır. O çatı altında, vatan evlatlarını katleden bir teröristin isminin sloganlarla anılması kabul edilemez. Bu ülkenin meclisi, şehitlerinin emanetidir; terörün değil, adaletin sesi olmalıdır.'

'Devletin onuru, terörün gölgesinde kalamaz'

Hükümetin ve Meclis yönetiminin sessizliğini eleştiren Anahtar Parti İl Başkanı, konunun siyasi değil, milli bir mesele olduğunun altını çizdi:

'Devletin onuru, terörün gölgesinde kalamaz. Bu olay, siyasi değil, milli bir meseledir. Meclis Başkanlığı, bu saygısızlığa derhal müdahale etmeli, gerekli adımları atmalıdır. Aksi halde bu sessizlik, tarih önünde bir utanç vesikası olarak kalacaktır.'

'Anahtar Parti, milletin vicdanını temsil ediyor'

Alsan, Anahtar Parti'nin terör karşısındaki duruşuna da dikkat çekerek Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini hatırlattı:

'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun da ifade ettiği gibi, terörü övmek ve terörist lehine slogan atmak suçtur. Biz, milletin vicdanını temsil ediyoruz. Bu ülkenin huzuru, güveni ve bütünlüğü için her zaman hukukun yanında, hainliğin karşısında olacağız.'

'Milletimiz bu ihaneti sandıkta cezalandıracaktır'

Açıklamasının sonunda sert mesajlar veren Alsan, milletin bu tür olayları unutmayacağını vurguladı:

'Bugün Meclis'te yükselen sloganlar, yarın sandıkta milletin vicdanında karşılık bulacaktır. Bu millet, şehitlerine saygısızlık edenleri de, buna sessiz kalanları da unutmayacaktır. Biz Anahtar Parti olarak, teröre ve ihanete geçit vermeyen bir Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Meclis'teki olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Anahtar Parti'nin tepkisi terörle mücadelede siyasetin üstünde bir birlik çağrısı olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE