Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte teyakkuza geçerek ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, kar küreme faaliyetlerinin yanı sıra buzlanma riskine karşı tuzlama ve ilaçlama çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığını belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, 76 mahallenin tamamında çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Soykan, 'Yüksek kesimli mahallelerimizde birkaç gündür devam eden kar yağışı, dün ilçe merkezimizde de etkili oldu. Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve sürdürmeye devam ediyoruz' dedi.

Vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olduklarını vurgulayan Soykan, sürücülere de uyarılarda bulunarak, trafiğe çıkmadan önce araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı ve kış şartlarına uygun gerekli ekipmanların bulundurulmasını tavsiye etti.

