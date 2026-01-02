Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet D. ile Mustafa A. bulvar üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mustafa A., yanında bulunan bıçakla Mehmet D.'yi ensesinden ve göğsünden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE