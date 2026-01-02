Açıklamada, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığı belirtildi. Alkayış, bu artışın sıradan bir rakam olmadığını vurgulayarak, '11 milyon 543 bin 301'e ulaşan bu artış; AK Parti olarak milletimizle sahada kurduğumuz bağın ne kadar güçlü ve karşılık bulan bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Üye kayıt sürecinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir teşkilat çalışmasıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada; il, ilçe ve mahalle teşkilatlarının sahadaki emeğinin belirleyici olduğu kaydedildi.

Alkayış, 'Sayın Teşkilat Başkanımızın koordinasyonunda; il başkanlarımızın öncülüğünde, ilçe teşkilatlarımızdan mahalle teşkilatlarımıza kadar her kademede büyük bir gayret ortaya konulmuştur. Bu başarı masa başında değil, sahada; kapı kapı dolaşarak, samimiyetle ve kararlılıkla elde edilmiştir' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür eden Alkayış, sürece katkı sunan tüm parti çalışanlarına ve yeni üyelerle büyüyen teşkilata şükranlarını iletti.

