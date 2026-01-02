Milletvekili Özhan, Yargıtay tarafından açıklanan resmî verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 2025 yılı içerisinde 664 bin 568 kişi artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti. Özhan, ortaya çıkan bu tablonun, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen siyaset anlayışına milletin duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü gönül bağı, ilkeli duruşu ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine olan inancıyla her geçen gün büyüyen büyük bir aile olduğunu vurgulayan Özhan, üye artışının yalnızca sayısal bir veri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Özhan, bu yükselişin aynı zamanda milletin istikrara, güçlü liderliğe ve geleceğe yönelik umuduna sahip çıkmasının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Açıklamasında teşkilatlara da teşekkür eden Özhan, 'Bu büyük aileyi sahada özveriyle büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılarak bu kutlu yürüyüşe güç veren her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Milletvekili Özhan, AK Parti'nin milletin emanetine sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE