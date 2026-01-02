Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve provokatif nitelikte paylaşımlar yapan kişiler tespit edildi.

Bu tespitler üzerine, 31 Aralık 2025 tarihinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak : PERRE