Adıyaman Valiliği, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında Besni ilçesi ve bağlı belde ile köylerde yapımı tamamlanan çok sayıda okulun hizmete açıldığını, bu yatırımlarla öğrencilerin modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuştuğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine atılan güçlü bir adım olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde yapımı tamamlanan 8 derslikli Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesinin modern mimarisi ve çağdaş donanımıyla hizmete açıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Besni ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan 8 derslikli Besni Özel Eğitim Okulunun da hizmete sunulduğu belirtildi. Okulun, özel gereksinimli çocukların eğitim hayatına daha güçlü katılım sağlamasına katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında Besni ilçesinin kırsal mahallelerinde de yeni okul binalarının tamamlandığı kaydedildi. Bu çerçevede;

2 derslikli Çamlıca İlkokulu,

3 derslikli Eğerli İlkokulu,

2 derslikli Kargalı İlkokulu,

2 derslikli Yukarı Söğütlü İlkokulu öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Valilik açıklamasında ayrıca Besni ilçesinde;

12 derslikli Belören Ortaokulu,

12 derslikli Besni Özel Eğitim Anaokulu,

3 derslikli Çorak Köyü İlkokulunun da tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eğitim yatırımlarının Besni ilçesine, beldelere ve köylere hayırlı olması temennisinde bulunularak, öğrencilerin nitelikli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE