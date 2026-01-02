Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Şanlıurfa hattından gelen sert ve yoğun kar yağışı sırasında belediye ekiplerinin teyakkuz halinde görev yaptığını belirterek, 'Ekiplerimizle birlikte canla başla çalıştık, Samsatlı hemşehrilerimizi mağdur etmedik. Biz görevimizi layıkıyla yapınca, Samsatlılara da karın keyfini çıkarmak kaldı' dedi.

'Ekiplerimizle Birlikte Canla Başla Çalıştık'

Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu ifade eden Başkan Fırat, 'Ekiplerimizle birlikte canla başla çalıştık, Samsatlı hemşehrilerimizi mağdur etmedik' dedi. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fırat, tüm ana ve ara yolların açık tutulduğunu belirtti.

'6 Şubat Deprem Felaketinde Belediye Olarak İyi Organize Olduk'

Geçmişte yaşanan afetlerde de Samsat Belediyesi olarak etkin bir organizasyon sergilediklerini vurgulayan Başkan Fırat, 'Pandemi sürecinde, iki büyük Samsat depreminde ve 6 Şubat deprem felaketinde belediye olarak iyi organize olduk. Her vatandaşımıza ulaşarak yardım eli uzattık' ifadelerini kullandı.

'Samsat'ta Ulaşımda Hiçbir Aksama Yaşanmadı'

Belediye personeli ve gönüllü vatandaşlarla güçlü bir ekip ruhu oluşturduklarını dile getiren Başkan Fırat, meteorolojinin uyarılarının dikkate alındığını ve hazırlıkların önceden yapıldığını belirtti. Fırat, 'Samsat'ta ulaşımda hiçbir aksama yaşanmadı. 1968 yılından bu yana böyle bir kar yağışının görülmediği söyleniyor. Biz görevimizi layıkıyla yapınca, Samsatlılara da karın keyfini çıkarmak kaldı' diye konuştu.

Kaynak : PERRE