Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eyleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz' dedi.

'Netanyahu Denilen Bu Firavunun Yaptıkları Yanına Kar Kalmayacak'

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz. İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Şu ana kadar bizler tabii Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık, bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarındaki o çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz' dedi.

'Konteyner Göndermek İstiyoruz, Müsaade Etmiyor'

Gazze'ye insani yardım kapsamında konteyner gönderme girişimlerinin engellendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkânımız var ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız' ifadelerini kullandı.

'Trump, Putin ve Zelenskiy ile Temaslar Sürüyor'

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temasların devam ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'Gerek Sayın Putin'le, gerek Zelenskiy'le, gerekse Trump'la ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu hafta Paris'te 'Gönüllüler Konferansı' olacak. Pazartesi günü saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da bir görüşmemiz olacak' dedi.

'2026'ya Olumlu ve Güçlü Bir Şekilde Giriyoruz'

Ekonomiye ilişkin soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılına dair olumlu mesajlar vererek, '2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 başarılarla dolu bir yıl olacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem ve Sosyal Konut Mesajı

Deprem konutları ve sosyal konut projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, '11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize ulaşacağız. Sosyal konutlarda da 1+1, 2+1, 3+1 projelerle yolumuza devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE