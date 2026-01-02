Türkiye savunma ve havacılık sanayii, küresel ölçekte ses getiren bir başarıya daha imza attı. 2025 yılını rekorlarla kapatan sektör, 2026 yılına tarihi bir ihracat anlaşmasıyla girdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yurt dışından toplam 2,95 milyar dolarlık yeni sipariş alındığını açıkladı.

Prof. Dr. Görgün, alınan siparişin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yeni sipariş kapsamında, küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 ayrı motor programı için parça üretimi ile bakım-onarım hizmetleri gerçekleştirilecektir. Üretilecek ürünlerin teslimatları 2026 yılı itibarıyla başlayacaktır' dedi.

Toplam Sipariş Hacmi 8,2 Milyar Dolara Yükseldi

Yeni ihracat sözleşmesiyle TEI'nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı. Prof. Dr. Görgün, bu rakamın Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki mühendislik seviyesi, üretim kalitesi ve uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Görgün, 'Bu ihracat, Türkiye'nin yüksek katma değerli motor teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldiğini ortaya koymaktadır. Havacılık motorları gibi ileri mühendislik gerektiren alanlarda elde edilen bu başarı, sektördeki yetkinliğimizin somut bir kanıtıdır' ifadelerini kullandı.

Stratejik Destek ve Uzun Vadeli Politikalar Öne Çıkıyor

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı belirtilerek, uzun vadeli politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracat odaklı vizyon sayesinde sektörün teknoloji üreten ve küresel rekabette güçlü bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

Prof. Dr. Görgün ayrıca, 'Bu önemli başarıda emeği geçen TEI çalışanlarını, mühendislerini, teknisyenlerini ve Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki tüm ekipleri tebrik ediyorum. Elde edilen kazanım, Türkiye'nin savunma ve havacılık vizyonu açısından tarihi bir eşiktir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE