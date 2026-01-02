Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava koşulları uyarısının ardından 4 tim halinde teyakkuz durumuna geçti.

Kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu süreçte sahada görev yapan UMKE ekipleri, ambulans ekiplerine zincir ve kurtarma desteği sağladı, medikal vakalara anında müdahale etti ve karda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarılmasına destek oldu.

Yaklaşık 60 vakaya müdahale eden ekipler, zorlu şartlara rağmen sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sundu.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, UMKE personelinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, 'Bu zorlu şartlarda büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE