Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Sevgi Evleri'nde gönül sofraları kurulmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde, kent genelinde farklı hanelerde iftar buluşmaları düzenleniyor.

Program kapsamında Vali Yardımcısı Emine Karataş ile İl Müdürü Mesut Polat her akşam farklı bir haneye konuk oluyor. İftar sofralarında koruyucu aileler ve kuruluş bakımında kalan çocuklarla bir araya gelen Karataş ve Polat, ailelerle sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinliyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, koruyucu aile hizmetleri ile çocuklara yönelik sunulan sosyal hizmet modelleri hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, ailelerin görüş ve önerileri de kayıt altına alınıyor. Yetkililer, gönül sofralarının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor.

İftar programları kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, aile ortamının önemine dikkat çekerek devletin sunduğu sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Ziyaretlerde çocuklarla sohbet edilerek eğitim durumları ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi alınıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirilen gönül sofrası buluşmalarının, koruyucu aileler ile kamu kurumları arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve hizmetlerin etkinliğine katkı sunması hedefleniyor.

