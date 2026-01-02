Adıyaman Belediyesi, Altınşehir Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacını daha çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalleye inşa edilecek Taziye Evi için hayırsever iş insanı, Ford Interteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dicle ile protokol imzaladıklarını duyurdu.

Başkan Tutdere paylaşımında, 'Altınşehir Mahallemizin önemli bir ihtiyacını daha çözüme kavuşturuyoruz. Hayırsever iş insanı, Ford Interteks Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Dicle ile mahallemize inşa edilecek Taziye Evi için protokolümüzü imzaladık.' ifadelerini kullandı.

Tutdere, ayrıca sosyal dokunun güçlendirilmesi ve Adıyaman'ın kalkınmasına sağlanan katkılara dikkat çekerek, 'Adıyaman'ımızın kalkınmasına ve sosyal dokusuna verdikleri destekten dolayı Sayın Dicle'ye teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı paylaşımını, Taziye Evleri projesinin mahalle ve şehir halkına hayırlı olması temennisiyle sonlandırdı: 'Taziye evimiz şimdiden mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun.'

Altınşehir Mahallesi'nde yapılacak Taziye Evi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşların cenaze törenleri sırasında uygun ve modern bir mekâna sahip olması açısından önem taşıyor. Belediye yetkilileri, projenin kısa süre içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Kaynak : PERRE