YENİÇAĞ Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Takan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri köşesine taşıdı. Takan, yazısında Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreci değerlendirerek, 'Saray operasyonlarıyla İmamoğlu'nun üzerine adeta beton döküldü. Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini yüksek sesle (şimdilik) dillendirmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının nabzını tutuyor ve olası erken seçim ya da olağanüstü kurultay senaryolarının tamamını değerlendiriyor' ifadelerini kullandı.

'Kayyum Tartışmalarına Rağmen Özel'in Yürüyüşü Sürüyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki tartışmalara rağmen yoluna devam ettiğini belirten Takan, 'Görünen o ki, Özgür Özel 'kayyum' fırtınalarını atlatıp hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor' değerlendirmesinde bulundu.

'Sadece İmamoğlu İçin Politika Üretiyorlar' Eleştirisi

Ahmet Takan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ilişkin kulis bilgilerini de aktararak, 'Özgür Özel'in, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne neşter attığı haberleri doğru' dedi. Ofiste görev yapan danışmanlara yönelik eleştirilerin arttığını vurgulayan Takan, parti yönetiminde, 'Sadece Ekrem İmamoğlu için politika üretiyorlar, parti politikalarının üzerinde bağımsızca hareket ediyorlar' şeklinde değerlendirmeler yapıldığını yazdı.

Ankette Kılıçdaroğlu Detayı Dikkat Çekti

2025 yılının son anketlerinden biri olan ASAL Araştırma'nın sonuçlarına da değinen Takan, 'Bence ankette büyük bir eksiklik var. Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar hiç şans tanımamış mı, yoksa yüzde 2'nin altında kaldığı için ankete mi konulmadı?' ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu Ekibi Ankara'da Sahaya İndi'

CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekibin harekete geçtiğini belirten Takan, 'Ankara'da çok lüks bir iş merkezinde mekân tuttular, harıl harıl çalışıyorlar' diye yazdı. Kılıçdaroğlu ekibinin temel argümanının 2023 seçimlerinde alınan oy oranı olduğunu aktaran Takan, 'Yüzde 47,8'lik oy, 'CHP tarihinin en yüksek oy oranı' söylemiyle yeniden gündeme taşınmak isteniyor' değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'e yakın çevrelerin ise bu sürece mesafeli yaklaştığını kaydeden Takan, 'Özgür Özel ekibi ise 'İki kişinin girdiği seçimde esas olan başarı kazanmaktır. Bu oyu almak değil' tezi ile Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki çalışmalarını engellemek istiyor' dedi.

'Kılıçdaroğlu, Tabanın Nabzını Tutuyor'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada adaylığını açıkça dile getirmediğini belirten Ahmet Takan, 'Kılıçdaroğlu, parti tabanının nabzını tutuyor ve olası erken seçim ya da olağanüstü kurultay senaryolarının tamamını değerlendiriyor' ifadelerine yer verdi.

'Kılıçdaroğlu'nun Ekibi, Ünlü Gazetecilerle Görüşmeler Yapıyor'

Takan, yazısının sonunda ise Kılıçdaroğlu'nun ekibinin medya çalışmalarına da başladığını belirterek, 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için hayal kuran ekip, YouTube kanalları üzerinden seslerini duyurmak için bazı ünlü gazetecilerle görüşmeler yapıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE