Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonuyla, daha önce izinleri iptal edilmiş bir süt işletmesi denetlendi.

Gece saatlerinde yapılan denetimde, işletmenin onay belgesi olmadan üretim yaptığı ve iade ürünlerin yeniden kullanıldığı tespit edildi.

???? Sakarya’da Kaçak Süt Ürünleri Üretimine Geçit Verilmedi???? #Sakarya / Pamukova#KontrolGörevlisi ekiplerimiz ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, daha önce yasal işlem uygulanıp izinleri iptal edilen bir süt işletmesine yönelik gece saatlerinde denetim… pic.twitter.com/VTUSbBDbFa— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) May 22, 2025

Operasyonda, yaklaşık 5 ton kaçak süt ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti nedeniyle adli makamlarca soruşturma başlatıldı.