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Polis, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Yaralı S.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan şüpheli S.Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sözlü başlayan tartışma, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olayda S.A. adlı kişi yaralandı.

Düzce’nin Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak’taki bir kıraathanede, üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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