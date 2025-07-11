Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan İstanbul’a seyir halinde olan ve D.A.H. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ile Düzce ve Kaynaşlı’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, söndürme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.