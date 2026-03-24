Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Makas Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kiremitocağı Mahallesi’nde inşa edilen Okçuluk Spor Salonu’nu ziyaret eden Vali Mehmet Makas, projede gelinen son durumu değerlendirdi. Yetkililerden detaylı bilgi alan Makas, tesisin kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Modern Tesis Sporculara Hizmet Verecek

Toplamda 13 atış kulvarına sahip olacak tesis, 4 adet 18 metre ve 9 adet 40 metre uzunluğundaki atış alanlarıyla dikkat çekiyor. Modern donanımıyla sporculara nitelikli bir çalışma ortamı sunacak olan salonun, Düzce’de okçuluk sporunun gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“İlimize Hayırlı Olsun”

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, tesisin sporcular için önemli bir kazanım olduğunu belirterek Düzce’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

DÜZCE / TEKHA