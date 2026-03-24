Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Eğitim camiasının katkılarıyla hazırlanan 'Oyun Panayırı' adlı çocuk tiyatrosu gösterisi, izleyicilere sahne sanatlarının renkli dünyasını sunacak.

Öğretmenler tarafından sahnelenecek olan gösteri, hem öğrencilerin hem de velilerin katılımına açık olacak. Etkinlik ile tiyatro kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Program, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 19.00'da Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Davette, tüm maarif ailesi ve vatandaşlara etkinliğe katılım çağrısı yapıldı.

