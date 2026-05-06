Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğrencilerin sınav sürecine destek olmak amacıyla motivasyon söyleşisi düzenlenecek. “Sınav Sürecinde Başarı Yolculuğu: Motivasyon ve Etkili Stratejiler” başlığıyla gerçekleştirilecek programda, öğrencilere motivasyon artırma yöntemleri ve etkili ders çalışma teknikleri anlatılacak. Etkinlikte alanında deneyimli öğretmenler öğrencilerle bir araya gelecek.

Program, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te Mustafa V. Koç Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Söyleşide öğretmenler Zeliha Yücel, Bayram Meral, Ramazan Yetgin ve Merve Ahmetkocaoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte öğrencilerin sınav sürecini daha verimli geçirebilmeleri için uygulanabilecek yöntemler, motivasyonu artıran teknikler ve başarıya ulaşmada etkili stratejiler ele alınacak.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, düzenlenecek programa tüm öğrencilerin ve ilgililerin davetli olduğu belirtildi.