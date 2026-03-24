Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 'Sanal Devriye' faaliyetleri kapsamında sosyal medyada silah kullanımı, narkotik madde ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımları mercek altına aldı.

Operasyonlarda belirlenen adreslere yapılan müdahaleler sonucunda 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu ve toplam 46.392 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin hem sahada hem de dijital ortamda kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PERRE