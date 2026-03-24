Meteoroloji Uyardı: Yalova’da Yağışlı Hava Sürecek

Ramazan Bayramı süresince kentte etkili olan sağanak yağışların, önümüzdeki günlerde şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, 25 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Yalova genelinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor. Çarşamba günü hava sıcaklıklarının en yüksek 14, en düşük ise 11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Perşembe Günü Hava Kısmen Rahatlıyor

Haftanın genelindeki kapalı havaya oranla, 26 Mart Perşembe günü Yalova’da daha açık ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Perşembe günü gökyüzünün kısmen bulutlu ve güneşli olacağı tahmin edilirken, termometrelerin en yüksek 14, en düşük 10 dereceyi göstermesi bekleniyor. Vatandaşların bu kısa süreli güneşli havadan faydalanabileceği ancak sıcaklıkların mevsim normallerinde kalacağı bildirildi.

27 Mart Cuma Günü Sağanak Geri Dönüyor

Yalova’da yağışlı hava dalgası 27 Mart Cuma günü itibarıyla kenti yeniden etkisi altına alacak. MGM’nin hava durumu tahmin raporlarına göre, Cuma günü sağanak yağışların tekrar başlaması beklenirken, hava sıcaklığında belirgin bir artış yaşanacak. Cuma günü en yüksek sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkacağı, en düşük sıcaklığın ise 9 derece olacağı öngörülüyor.

Hafta Sonu İçin Yağmur Ve Tedbir Uyarısı

28 Mart Cumartesi günü yağışların etkisini kademeli olarak artırması bekleniyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması tahmin ediliyor. Haftanın son günü olan 29 Mart Pazar günü ise Yalova’da yağmurlu ve bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü sıcaklıkların en yüksek 12, en düşük 10 derece civarında kalacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, Yalova’yı etkisi altına alacak sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, "Evden çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye taşıması, araba ile ulaşım sağlayacakların ise yağmur yüzünden kaygan yollarda dikkatli sürmeleri gerektiğini" vurguluyor.