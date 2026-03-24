İstanbul merkezli yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a finansman sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Finans Ağ Deşifre Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların ailelerine para aktararak örgüte lojistik ve finansal destek sağlayan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tek tek tespit edildi.

Eş Zamanlı Baskınlar Yapıldı

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde yakalanan 9 şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yetkililer, örgütün finans kaynaklarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.



