Yalova Gaziabdurrahman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Enes Yavuz, edebiyat dünyasına ilk adımını atarak kaleme aldığı kitabını tanıtmak amacıyla Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Genç yazar, büyük bir heyecanla hazırladığı eserini İl Müdürü Yılmaz’a takdim ederek yazarlık süreci hakkında bilgi verdi.



Geleceğin Yazarına İl Millî Eğitim Müdürü'nden Destek

Gerçekleşen ziyarette öğrencimiz Enes Yavuz ile yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, küçük yazarın azmini ve başarısını takdir etti. Eğitim camiası için gurur verici olan bu anlamlı buluşmada, minik yazarın kaleme aldığı eser protokol üyeleri ve öğretmenleri tarafından da ilgiyle karşılandı.

