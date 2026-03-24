Mahkeme 150’şer Bin Lira Tazminata Hükmetti

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada; Bakan Gürlek hakkında ortaya atılan "asılsız" iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açılan davaların süreci paylaşıldı. Davaların birleştirilmesine karar veren İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem Özel’in hem de Emir’in 150’şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Tazminat CHP Genel Merkezi Tarafından Yatırıldı

Bakanlık açıklamasında, Özgür Özel’in ödeme yapmayarak istinaf kararı beklenmesi yönünde talepte bulunduğu belirtilirken, Murat Emir’in payına düşen tazminat tutarının tamamının CHP Genel Merkezi tarafından yatırıldığı kaydedildi.

Bağış AFAD’a Yapıldı

Bakan Gürlek, kendisine ödenen 150 bin liralık tazminat tutarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlayarak süreci sonlandırdı. Bakanlığın açıklamasında, tazminatın kamu yararına kullanılmak üzere AFAD hesaplarına aktarıldığı vurgulandı.



ANKARA / TEKHA