Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin, elde ettiği bilgileri sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiye aktardığı belirlendi.

"Beni Kandırdılar" Savunması

Jandarmadaki ifadesinde Kaş Tapu Müdürlüğü'nde 3 yıldır görev yaptığını belirten Diyar A., sorgulama yetkisini kötüye kullandığını itiraf etti. Bakan Akın Gürlek’in kayıtlarını sorguladığını kabul eden şüpheli, kendisini sosyal medyada tanıştığı Ayşegül K. isimli şahsın yönlendirdiğini iddia etti. Diyar A. ifadesinde şu ifadelere yer verdi:



"Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum Ayşegül K., beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Psikiyatri haplarından kaynaklı sorgu sonucunu Ayşegül K.'ye detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım."

Bilgileri Paylaştıktan Sonra Hesaplarını Kapattı

Şüpheli Diyar A., bilgileri paylaştığı Ayşegül K.’nin daha sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak izini kaybettirdiğini öne sürdü. Şahsın terör örgütü üyesi olabileceğini sonradan düşündüğünü iddia eden Diyar A., bu işlemden herhangi bir maddi menfaat elde etmediğini ve iş arkadaşlarına bilgi vermediğini savundu.

Dosya İstanbul’a Sevk Edildi

Yapılan incelemelerde, Diyar A.’nın 2024 yılında "işleri savsaklamak" suçundan uyarı cezası aldığı ortaya çıktı. Öte yandan, şüphelinin irtibat kurduğu Ayşegül K.’nin ise "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkasının bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Diyar A., soruşturmanın devamı için İstanbul’a sevk edildi.

ANKARA / TEKHA