Ziyaretin ana gündem maddesini, Türkiye’nin hava gücünü takviye etmesi planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik süreci oluşturuyor.

Savunma ve Güvenlikte Stratejik İş Birliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ve mevkidaşı Healey, ikili ve bölgesel savunma konularının yanı sıra güvenlik ve savunma sanayisindeki iş birliği imkanlarını masaya yatıracak. Görüşmelerde, her iki ülkenin ortak savunma vizyonu ve bölgedeki askeri dengeler değerlendirilecek.

Eurofighter Sürecinde Kritik Aşama

Ziyaretin en önemli başlığı, geçen yılın ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı "Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki" olacak. Bakan Güler, ziyaret kapsamında savaş uçağının üretim tesislerini de yerinde inceleyecek.

Bu ziyaretle birlikte, Türkiye’nin Eurofighter filosuna dahil edilmesi yönündeki teknik ve siyasi sürecin hızlanması bekleniyor.



ANKARA / TEKHA