Kahvehanede Kumar Skandalı: İşletmeciye Adli İşlem

Körfez’de Kahvehaneye Kumar Baskını: 4 Kişiye Ceza, Paraya El Konuldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti. Operasyonda 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, masadaki paraya da el konuldu.

Kahvehanede Kumar Oynatıldığı Ortaya Çıktı

Kocaeli genelinde suçun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Mart 2026 tarihinde Körfez ilçesinde bir kahvehaneye denetim düzenlendi. Yapılan kontrollerde, N.A. isimli şahsın mekânda kumar oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

4 Kişiye 41 Bin TL’yi Aşan Ceza

Denetim sırasında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 41 bin 416 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca oyun sırasında kullanılan 8 bin 800 TL’ye de el konuldu.

Emniyetten Net Mesaj: Denetimler Sürecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Ayten BİROL-KÖRFEZ/TEKHA