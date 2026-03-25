Kısa sürede gösterdiği büyük başarıyla dikkat çeken Hasan Keleş, hem ailesini hem de Kocaeli’ni gururlandırdı.

2,5 Ayda Kur’an-ı Kerim’i Ezberledi

Başkan Büyükakın paylaşımında, Hasan Keleş’in yalnızca 2,5 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olduğunu belirtti. Bu azim ve disiplin örneği başarı, eğitim camiasında da takdir topladı.

En Büyük Hayali Yazılım Mühendisi Olmak

Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek önemli bir başarıya imza atan Hasan Keleş’in en büyük hayalinin ise başarılı bir yazılım mühendisi olmak olduğu öğrenildi. Küçük yaşına rağmen hem dini hem de akademik alandaki hedefleriyle dikkat çekiyor.

Eğitim Hayatına İzmit’te Devam Ediyor

İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Hasan Keleş’in eğitim hayatına aynı azim ve kararlılıkla devam ettiği ifade edildi. Başkan Büyükakın, Hasan’a eğitim hayatında üstün başarılar diledi.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Başkan Büyükakın, bu başarıda emeği olan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu hocalarına ve Hasan Keleş’in ailesine teşekkür ederek şükranlarını iletti.

Hafız Hasan Keleş’in elde ettiği bu başarı, gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

KOCAELİ / TEKHA