Başlık: Kocaeli’nde Mevlid-i Nebi 1500. Yıl Programı Düzenlendi

Tarih: Mart 25, 2026

Metin:

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi 1500. Yıl İl Etkinliği kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş katıldı.

Geniş Katılım Sağlandı

Programa Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi ve İSU Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Mustafa Salın, ilçe milli eğitim müdürleri, halk eğitim merkezi müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Program öncesinde ilçe halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmen ve kursiyerler tarafından hazırlanan “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” temalı sergi ziyaret edildi. Ebru, hat ve tezhip sanatlarından oluşan eserleri inceleyen Vali Aktaş, emeği geçenleri tebrik etti.

Kur’an Tilaveti ve Konuşmalar Yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmalarda Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve ahlakı vurgulandı.

Müzik ve İlahi Dinletileri Beğeni Topladı

Etkinlik, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu’nun müzik dinletisi ve Derince Melikşah Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilahi dinletisiyle devam etti. Şair öğretmen Cemil Mor da “Bahçıvan” isimli şiirini seslendirdi.

Başarılı Öğretmenlere Plaket Takdimi

“Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri kapsamında hazırladıkları videoları 1 milyondan fazla izlenen öğretmenler Yunus Emre Kasap, Rukiye Tunç, Rabia Cicili Bütün, Hilal Bürde, Emine Aldırmaz ve Taha Mercan’a plaket verildi.

Gençlerin Kişilik İnşası Ele Alındı

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Abdülkadir Macit, “Gençlerin Kişilik İnşasında Sevgili Peygamberimiz” konulu sunum gerçekleştirdi. Program, yapılan sunumun ardından sona erdi.