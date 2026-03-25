Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki çalı temizliği ve çim biçme çalışmalarına destek olması için “Çalı Canavarı” adıyla bilinen ot biçme robotunu araç filosuna dahil etti. Robot, özellikle araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kullanılacak.

Başkan Söğüt Çalışmayı İnceledi

Atalar Mahallesi’nde gerçekleştirilen deneme sırasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmayı yerinde takip etti. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot hakkında bilgi alan Söğüt, yeni teknolojinin yeşil alanların bakımını daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştireceğini belirtti.

İnsan Gücünü Hafifletecek

Başkan Söğüt, bazı bölgelerde temizliklerin uzun sürdüğünü ve insan gücünü zorladığını ifade ederek, “Bu robot sayesinde 6 kişinin yaptığı işi tek başına yapabilecek. Küçük görünse de büyük işler başarıyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Performansa Göre Sayısı Artacak

Robotun performansına göre sayısının artırılabileceğini dile getiren Başkan Söğüt, yeni teknolojinin ilçedeki boş arazilerdeki yabani otların temizlenmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Körfez Belediyesi, bu adımla yeşil alanların bakımında daha modern ve verimli bir döneme geçiş yapmış oldu.

AYTEN BİROL - KOCAELİ/ TEKHA