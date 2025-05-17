Bugün, İzmit’in kalbi Kapanca Sokakları’nda uluslararası bir festivalin heyecanı ve coşkusu yaşandı. İzmit Belediyesi Kapanca Sokak Festivali, bu yıl 2. kez kapılarını açarken, sokaklar rengârenk ve her köşesi canlılıkla doldu. Sabah saatlerinden itibaren festival alanındaki stantlar, el emeği ürünlerle bezendi, esnaflar ise lezzetli yiyecek ve içeceklerini ziyaretçilere sundu. Festival, hem yerel halkı hem de dışarıdan gelen misafirleri büyüleyici bir atmosferde buluşturdu.

RENGARENK ETKİNLİKLER

Çocuklar ve kadınlar için hazırlanan renkli atölyeler ve etkinlikler, sokaklarda neşe dolu anların yaşanmasına neden oldu. Göz kamaştırıcı sanat eserlerinin sergilendiği stantlar, sergiler ve sokak sanatçıları, festivale gelenleri büyüledi. İzmitliler, gün boyu süren bu keyifli atmosferi doya doya yaşadılar.

KORTEJ COŞKUSU

Festivalin akşam saatlerinde ise büyük bir kortej, şehrin sokaklarını inletti. İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan kortej, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na kadar renkli görüntülere sahne oldu. Korteje katılan kalabalık, festivalin büyüsünü bir adım daha ileriye taşıdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan kortejde yerini aldı. Edirne Belediye Bandosu, müzikleriyle korteje ayrı bir neşe kattı.

KAPANCA SOKAKLARINDA EĞLENCENİN DORUK NOKTASI

Festivalin akışına katılan kalabalık, ardından otobüslerle Kapanca Sokağa doğru hareket etti. Sokaklar, festivale özel atmosferiyle, İzmit’in en renkli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya devam etti. Ziyaretçiler, birbirinden eğlenceli etkinlikler, el emeği ürünler ve leziz yiyeceklerle keyifli bir gün geçirdi.