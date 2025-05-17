İşyeri Temsilcileri toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir emeklerinden ve sendikal çalışmalarından dolayı Adıyaman Üniversitesi Temsilcisi İlyas İnan ve katılım sağlayan değerli işyeri temsilcilerine teşekkür ederek “üniversite çalışanlarının haklı talepleri ivedilikle karşılanmalı; 6. ve 7. Dönem toplu sözleşme kararı gereği üniversite idari personelinin yer değişikliği kapsamı genişletilmeli ve merkezi sistemle yer değişikliği hakkı verilmelidir” dedi.

“Şef, Şube Müdürü ve üstü kadroların maaşları iyileştirilmeli, Daire Başkanı ve üstü kadrolara makam tazminatı ödenmelidir. Üniversite ödeneği idari personele de verilmelidir” ifadelerini kullanan Mehmet Demir “ Akademisyenlerin kurum içinde görevleri devam ederken yükselme ve yeni unvan kazanmaları yükseköğretim kurumu iznine tabi olmaktan çıkarılmalıdır” şeklinde konuştu.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli aralıklarla rutin olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Demir “ 1.Dereceye düşmüş tüm çalışanlara 3600 Ek Gösterge hakkı ivedilikle verilmelidir” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa değişmeli, aile korunmalıdır. Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur.”

“Vergi oranları %15’te sabitlenmelidir. Enflasyona karşı koruma vaadi ve teminatı, gelir vergisi matrahlarında yeniden değerleme oranının altında artış yapılması kurnazlığıyla ihlal edilmekte, yerine getirilmemektedir. Finans sektörü başta olmak üzere, sermaye kesimi, işveren kitlesi vergi istisnası, muafiyet ve aflarıyla korumaya alınırken, sadece maaş geliri elde eden kamu görevlilerinin yüzde 27, hatta yüzde 35 üzerinden gelir vergisi ödemesi ne adaletle, nimet ve külfette dengeyle açıklanabilir ne de böyle bir uygulamaya tahammül edilebilir.“

“Emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan seyyanen zam telafi edilmelidir. Emekli kamu görevlilerimize yansıtılmayan 8 bin TL seyyanen zam bu yıl ocak ayın itibariyle 16 bin TL’ye yükselmiş durumda ve emeklilerimiz bu haktan mahrum edilmeye devam ediliyor. Emekli olunca hayattan da emekli olunmuyor. Kamu emeklilerimizin adil ve hakça ücret almaları gerekiyor”

Kaynak : PHA