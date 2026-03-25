Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 09-15 Mart 2026 tarihleri arasında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, kapalı ortamlarda iklimlendirme sistemleri kullanılarak Skunk ve kenevir yetiştirildiği belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında:

4.886 gram skunk

973 gram esrar

271 kök kenevir bitkisi

84 gram bonzai

75 gram metamfetamin

40 adet sentetik ecza

1.309 gram kenevir tohumu

ile birlikte çok sayıda suç ekipmanı bulundu. Ayrıca:

2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca

5 şarjör ve 239 tabanca fişeği

11 hassas terazi, 13 öğütme aparatı, 4 kullanım aparatı

İklimlendirme sistemleri

22 adet sikke ve 1 dedektör

de ele geçirilenler arasında yer aldı.

36 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında suçla bağlantısı olduğu belirlenen 36 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli süreç sonunda:

3 kişi tutuklandı

2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

31 kişi serbest bırakıldı

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden suçlara karşı operasyonların devam edeceği ifade edildi.

HABER KAYNAK: Ayten BİROL -KÖRFEZ/TEKHA