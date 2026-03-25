Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 09-15 Mart 2026 tarihleri arasında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, kapalı ortamlarda iklimlendirme sistemleri kullanılarak Skunk ve kenevir yetiştirildiği belirlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında:
4.886 gram skunk
973 gram esrar
271 kök kenevir bitkisi
84 gram bonzai
75 gram metamfetamin
40 adet sentetik ecza
1.309 gram kenevir tohumu
ile birlikte çok sayıda suç ekipmanı bulundu. Ayrıca:
2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca
5 şarjör ve 239 tabanca fişeği
11 hassas terazi, 13 öğütme aparatı, 4 kullanım aparatı
İklimlendirme sistemleri
22 adet sikke ve 1 dedektör
de ele geçirilenler arasında yer aldı.
36 şüpheli yakalandı
Operasyon kapsamında suçla bağlantısı olduğu belirlenen 36 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli süreç sonunda:
3 kişi tutuklandı
2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi
31 kişi serbest bırakıldı
Mücadele kararlılıkla sürüyor
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden suçlara karşı operasyonların devam edeceği ifade edildi.
HABER KAYNAK: Ayten BİROL -KÖRFEZ/TEKHA