Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (ADYÜ Teknokent) 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, ADYÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Özgür Özdemir, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Osman Ayaş, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılı faaliyetleri, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve inşaatı devam eden Teknokent Binası hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. ADYÜ Teknokent'in bölgedeki Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine katkıları vurgulandı.

Toplantıda, Teknokent bünyesinde yürütülen proje çalışmaları detaylı şekilde paylaşıldı. Ayrıca inşaat çalışmaları devam eden yeni binanın son durumu görseller eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Yeni binanın, modern altyapısı ve ofis kapasitesiyle Adıyaman'da teknoloji geliştirme faaliyetlerine önemli katkı sağlaması ve Ar-Ge projelerini nitelikli ortamlarda yürütülecek firmalar için güçlü bir merkez oluşturması hedefleniyor.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından toplantı, ortakların karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. ADYÜ Teknokent'in bölgenin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olma yolunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

